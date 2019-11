Drone para fogos apoia bombeiros em Olhão

Um total de 170 mil euros foi investido, pela Câmara de Olhão, para apetrechar com equipamentos novos os Bombeiros Municipais.Um dos destaques da apresentação do material, que teve lugar este sábado, nas comemorações do 88º aniversário da corporação olhanense, foi para um drone com câmara térmica que, entre outras funções, vai ajudar no combate às chamas."Serve para a localização de vítimas desaparecidas, porque permite, através dos infravermelhos, identificá-las com alguma facilidade em estruturas ou em espaços abertos. O aparelho tem também uma função de voz que permite que o operador comunique logo com a vítima", explicou aoLuís Gomes, comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão, revelando que o drone "permite recolher imagens de pontos quentes em incêndios, sejam rurais ou urbanos".Parte do investimento serviu para comprar um fardamento mais recente para os operacionais, uma moto de água para o socorro nas ilhas barreira da ria Formosa e uma cama insuflável para resgatar pessoas de estruturas até ao quinto andar."Os equipamentos de proteção individual têm o maior nível de segurança que existe atualmente nesta área. Cada um custa mais de 7600 euros, mais caro que uma mala Louis Vuitton. Mas os bombeiros disseram-me que estão muito satisfeitos", admite o autarca António Pina.Durante as comemorações foi feita a cerimónia de promoção de 12 bombeiros estagiários, que vão integrar a corporação.