Os aeroportos portugueses não estão imunes ao terrorismo e, por isso, impõe-se a formação do pessoal para lidar com as novas ameaças à segurança como o cibercrime, os drones e os ataques às tripulações dos aviões com lasers.Estas foram as conclusões de um encontro da Airpol, organizado em Cascais pela PSP e que reuniu chefias de órgãos de polícia criminal europeias e norte-americanas.O alerta principal foi a emergência do terrorismo como ameaça às ligações aéreas em todo o Mundo. Osabe que a situação portuguesa não foi particularizada, mas as recentes violações do espaço aéreo do aeroporto de Lisboa por drones foram discutidas.Este foi um dos exemplos encontrados para reforçar a necessidade de formação dos profissionais dos aeroportos, bem como dos agentes policiais que ali prestam serviço.A ideia é permitir a deteção de comportamentos suspeitos e ameaçadores à segurança aeroportuária, avançando então para a neutralização das mesmas.As polícias defendem ainda o reforço da cooperação entre as empresas gestoras dos aeroportos e os governos dos países.No encontro, organizado pela PSP e que debateu a segurança aeroportuária, foi reforçada a necessidade da instalação de sistemas anti-drone.A importância do reforço tecnológico foi debatida, com as chefias policiais a defenderem os sistemas de deteção de explosivos e droga.Os responsáveis demonstraram preocupação pelo impacto que as novas ameaças têm na gestão corrente dos aeroportos.