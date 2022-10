Domingos Duarte Lima tem uma dívida à Parvalorem, entidade do Estado que herdou os ativos tóxicos do BPN, superior a 20,7 milhões de euros. Desde abril de 2015, quando foi vendido um quadro de Brueghel, famoso pintor flamengo do século XVII, o antigo deputado e líder parlamentar do PSD nunca mais pagou um cêntimo à Parvalorem.









