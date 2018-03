Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duarte Lima ‘contrata’ amigo e saca milhões

Advogado Valentim Rodrigues assumiu que era ele quem tratava de todas as questões jurídicas da falecida Rosalina Ribeiro.

Por Magali Pinto | 09:18

Valentim Ramalho Rodrigues era afinal o advogado que representava oficialmente Rosalina Ribeiro - morta a tiro em 2009 no Brasil - em várias ações interpostas pela filha do milionário Lúcio Tomé Feteira no nosso País. Duarte Lima, acusado de homicídio pela Justiça brasileira, está a ser julgado em Lisboa por se ter apropriado de mais de cinco milhões de euros da portuguesa de 74 anos.



O ex-deputado do PSD justifica o dinheiro com o pagamento de honorários, mas perante o coletivo de juízes Valentim Rodrigues referiu que era ele quem tratava de todas as questões jurídicas.



"Fui contactado [por Duarte Lima] para tratar da defesa dos direitos da senhora na questão da herança de Lúcio Tomé Feteira", disse. Valentim Rodrigues refugiou-se no sigilo profissional para não responder a grande parte das perguntas dos juízes, nomeadamente quanto recebeu de Rosalina Ribeiro, qual a participação de Duarte Lima nos processos judiciais e quanto este recebia de honorários. "A mim, a senhora não me ficou a dever nada", concluiu.



A Justiça brasileira entende que os cinco milhões foram precisamente o motivo do homicídio.



MP insiste em ouvir testemunha-chave

Rosemary Satyro foi considerada uma testemunha-chave pela Justiça brasileira na investigação à morte de Rosalina Ribeiro, herdeira da fortuna de Lúcio Tomé Feteira.



O Ministério Público insiste, por isso, que quer ouvir, via Skype, a amiga de Rosalina, a mesma que revelou que a milionária portuguesa estava chateada com o advogado Duarte Lima por estar a ser pressionada a assinar um documento contra a sua vontade.