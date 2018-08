Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duarte Lima está a um recurso da prisão

Procurador do Supremo entende que sentença que condena ex-líder parlamentar do PSD já transitou em julgado.

Por Diana Ramos | 01:30

Domingos Duarte Lima, ex-líder parlamentar do PSD que foi condenado a prisão efetiva por uma burla de 47 milhões de euros no caso Homeland, está à beira da prisão.



Um procurador-geral-adjunto do Supremo Tribunal de Justiça entende que a sentença já transitou em julgado – não é passível de mais recursos – e pediu a devolução do processo à primeira instância, para que a pena seja executada.



Segundo a ‘Sábado’, depois da iniciativa do magistrado, uma procuradora das varas criminais de Lisboa assinou os mandados de detenção para Duarte Lima e para o sócio, Vítor Raposo, no dia 26 de julho.



A prisão só não avançou de imediato porque a juíza que recebeu os mandados emitidos pelo Ministério Público entendeu que há ainda um recurso por resolver, admitido no Tribunal da Relação de Lisboa em maio de 2017, onde a defesa de Duarte Lima refere a possibilidade de recurso para o Constitucional.



O tribunal de 1ª instância condenou-o a 10 anos de prisão efetiva por burla qualificada e branqueamento de capitais. Na Relação, o desembargador Rui Rangel reduziu-lhe a pena para seis anos de prisão efetiva.



Terrenos para IPO com dinheiro do BPN

O BPN financiou em 40 milhões Duarte Lima, por intermédio do filho, e o sócio Vítor Raposo através do fundo Homeland. O objetivo era a aquisição de terrenos em Oeiras, local para onde foi pensada a construção do novo IPO de Lisboa.



O ex-deputado montou um esquema com os herdeiros dos terrenos para os comprar abaixo do preço de mercado. O IPO nunca se instalou em Oeiras e o BPN acabou lesado em 17,8 milhões de euros.