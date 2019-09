Duarte Lima perde derradeiro recurso no caso da morte de Rosalina Ribeiro

Duarte Lima perdeu o derradeiro recurso, no Brasil, no caso da morte de Rosalina Ribeiro (2009).O ex-líder parlamentar do PSD insiste em não ser julgado em Portugal pela morte a tiro da companheira do milionário Lúcio Tomé Feteira, sua cliente na altura, mas a Justiça brasileira não desiste de enviar as provas do processo para o nosso país, a fim de evitar que o crime praticado em Maricá, perto de Rio de Janeiro, acabe impune.Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu rejeitar mais um recurso extraordinário, justificando que não há possibilidade de extraditar Lima para ser julgado por homicídio.Segundo a acusação, apropriou-se de cinco milhões de euros da vítima, considerando o Ministério Público brasileiro que este é o motivo do crime.Aliás, Lima vai voltar a responder pelo crime de apropriação dessa quantia, no Campus de Justiça em Lisboa - tinha sido absolvido, mas a Relação anulou a decisão e mandou repetir o julgamento.Está preso na cadeia da Carregueira, a cumprir pena (seis anos) por burla e branqueamento de capitais no processo BPN/Homeland.Partilha cela com quatro reclusos.