Duarte Lima sai em liberdade, mas fica com termo de identidade e residência e ainda com obrigatoriedade de apresentações periódicas. As medidas de coação foram aplicadas durante a manhã desta sexta-feira no Tribunal de Sintra a propósito do homicídio de Rosalina Ribeiro.



O arguido foi libertado esta quinta-feira após cumprir seis anos de prisão por burla e branqueamento no âmbito do caso BPN. Mas, menos de um minuto depois de sair da prisão, foi detido pela PSP e levado num carro-patrulha.

