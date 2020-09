Duas adolescentes desaparecidas na Mealhada regressaram a casa

As duas adolescentes que desapareceram, na quinta-feira, na Mealhada, após uma visita ao centro comercial em Coimbra, regressaram a casa no domingo à tarde.Segundo a mãe de uma das raparigas, a última vez que teria falado com a filha foi pelas 18h00 do dia do desparecimento. "Ela disse que estava junto ao rio, que tinha pouca bateria, mas tinha carregador, e até combinou a hora a que a deveria ir buscar à estação de comboios", lembra Anabela Batista, que participou o desaparecimento às autoridades.Ao que oapurou, as duas adolescentes regressaram a casa no domigo à tarde e encontram-se bem de saúde.