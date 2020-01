Duas cadastradas levantam 600 euros a turista em Lisboa

Duas mulheres cadastradas e um cúmplice, entre os 33 e os 35 anos, levantaram 600 euros das contas bancárias de um turista que tinham assaltado pelo método de carteirista, em Lisboa. O trio acabou detido pela PSP.De acordo com a Polícia, a vítima foi cercada pelas carteiristas. Sem se aperceber, teve a bolsa a tiracolo aberta e a carteira furtada.Mas os agentes da PSP perceberam e, enquanto um ficou com a vítima, os restantes seguiram os criminosos, apanhando-os em flagrante com os 600€ de três levantamentos no multibanco, a carteira de 200€ e ainda 210€ em numerário.