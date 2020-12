Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou dois feridos, esta manhã na A4, em Ermesinde.

O alerta para o acidente foi dado pelas 09h49. As duas vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Valongo e transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

O trânsito esteve condicionado.

Também em Ermesinde, às 07h55, uma outra colisão com três carros provocou dois feridos ligeiros, que foram socorridos e hospitalizados.