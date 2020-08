Duas colisões ferem três pessoas na Margem Sul

Uma colisão aparatosa envolvendo dois carros, no Montijo, fez este sábado à tarde dois feridos. No local estiveram os bombeiros do Montijo e Alcochete e a GNR, num total de nove operacionais.



Minutos depois um outro choque violento entre dois veículos, na Sobreda, em Almada fez um ferido. No local estiveram os bombeiros de Almada e a GNR.

