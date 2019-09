Duas crianças, de sete e oito anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta segunda-feira à tarde, após terem sido atropeladas por um carro quando atravessavam a passadeira na avenida Central de Portela, em Rebordosa, Paredes.As vítimas foram socorridas no local e transportadas ao Hospital Padre Américo, em Penafiel.O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Rebordosa pelas 14h55. As causas do aparatoso acidente estão ainda por apurar.A GNR esteve no local e investiga o caso.