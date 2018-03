Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas crianças dormem junto a explosivos na Amadora

Polícia tenta agora perceber a proveniência do artefacto.

Por J.T. | 09:17

A PSP investigava um caso de tráfico de droga há dois anos, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, mas quando ao início da manhã desta quinta-feira entrou numa das três casas alvo de buscas encontrou um cenário assustador.



Num quarto, duas crianças dormiam ao lado de caixas com explosivos, nomeadamente 1000 cabeças de foguetes. Segundo o Comando da PSP de Lisboa, foram detidos três homens, de 25, 28 e 31 anos, e uma mulher de 30.



Os agentes apreenderam ainda 8028 euros, uma pistola, um revólver, 30 munições, bem como 2246 doses de heroína e 68 de cocaína.



As três casas alvo de buscas situam-se na mesma rua, no coração do bairro da Amadora. A polícia tenta agora perceber a proveniência dos explosivos e para que fim se destinavam.