Um incêndio no segundo andar de um prédio, na Madorna, Cascais, deixou duas crianças e um adulto feridos, na noite de domingo.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Cascais. O alerta foi dado por volta das 19h00, de domingo. Foram, ainda, assistidas quatro pessoas no local.





O apartamento ficou totalmente destruído. A PSP esteve no edifício e acionou a PJ, que agora investiga as causas do fogo.