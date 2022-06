Duas crianças do sexo feminino, de seis e nove anos, bem como uma mulher, de 34, e um homem, de 36, todos britânicos, ficaram feridos numa colisão entre o carro em que circulavam e um pesado de mercadorias, na EN125, na zona de Almancil, concelho de Loulé, ao início da tarde desta quarta-feira.









Tanto o condutor como a mulher ficaram em estado grave.

Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o alerta foi dado às 13h15. As duas meninas e um dos adultos tiveram de ser desencarcerados pelos meios de socorro. O condutor do pesado, de 29 anos, ficou ileso.