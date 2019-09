Duas crianças feridas após despiste de jipe em Vila do Bispo

Duas crianças, de 8 e 12 anos, ficaram feridas com gravidade na sequência de um despiste violento de uma viatura todo-o-terreno na estrada de acesso à praia do Zavial, em Vila do Bispo. Os menores foram transportados em estado grave por um helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Segundo oapurou, Constança, de 8 anos, e o irmão, Guilherme, de 12, seguiam na viatura todo-o-terreno com a mãe, de 46 anos, em direção à praia do Zavial. A condutora, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controlo da viatura, embateu com uma roda na barreira do lado esquerdo da estrada, chocou com um poste de eletricidade e caiu numa ribanceira.Segundo explicou aoo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, José Pedro, "o menino sofreu lesões graves na zona do tórax e abdómen e a menina ferimentos no crânio e havia suspeitas de fraturas de uma perna e de um braço".Devido à gravidade dos ferimentos das crianças, foi acionado um helicóptero do INEM que as transportou diretamente para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde já estão acompanhadas pelo pai. A mãe sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada pelos Bombeiros de Vila do Bispo para o hospital de Portimão.A GNR de Vila do Bispo cortou o trânsito na estrada enquanto decorriam o socorro às vítimas e está a investigar as causas do despiste. As vítimas residem nos Olivais, em Lisboa, e estavam de férias no Algarve.