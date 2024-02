Duas crianças feridas em colisão entre dois carros em Aveiro

Duas crianças, de 8 e 10 anos, sofreram ferimentos ligeiros, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Aveiro.No mesmo acidente, as mães das vítimas, de 28 e 31 anos, também ficaram feridas.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na rua Cónego Maio, em São Bernardo. Os bombeiros de Aveiro novos também foram mobilizados.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro.A PSP foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.