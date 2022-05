Quatros das pessoas detidas esta quarta-feira na sequência do sequestro de um homem de 29 anos em Ourique, são duas jovens menores.



As jovens de 16 anos, sabe o CM, fugiram de uma instituição durante o fim-de-semana.



A vítima de 29 anos acabou agredido e trancado dentro de uma mala, no distrito de Aveiro.









