Duas irmãs atropeladas a caminho da escola em Esposende

Duas irmãs, de cinco e sete anos, sofreram ferimentos ligeiros ao serem atropeladas, esta manhã, quando estavam a caminho da escola, na freguesia de Marinhas, em Esposende.



As meninas seguiam com o pai quando atravessaram a estrada, na travessa do Maltez, numa zona sem passadeiras, tendo sido atropeladas por um veículo.



As menores sofreram pequenas escoriações e foram assistidas no local pelos bombeiros de Esposende e transportadas depois ao hospital por precaução.



O alerta foi dado às 08h18