Duas irmãs, de 47 e 50 anos, foram resgatadas do rio Ave, no Parque de Lazer das Taipas, em Guimarães. Uma das mulheres estava a tirar fotografias quando escorregou e caiu ao rio, a irmã mais velha ao tentar socorrer acabou por também cair.



As mulheres foram retiradas da água com a ajuda de populares que se encontravam na zona.





As irmãs não sofreram ferimentos e não necessitaram de ser transportadas para o hospital.Os Bombeiros das Taipas estiveram no local.