Duas jovens alvos de tentativa de rapto em Aljustrel

Duas jovens de 18 e 19 anos foram este domingo, cerca das 17h00, alvo de tentativa de rapto na localidade de Messejana, em Aljustrel, Beja. As duas raparigas estavam num espaço privado a passar férias com a família quando tiveram de se ausentar para regressar a Lisboa, de onde são naturais.No momento em que estavam a iniciar viajem, dois suspeitos de nacionalidade ucraniana de 23 e 24 anos bloquearam-lhes o caminho e tentaram raptá-las.As jovens fecharam os vidros para evitar que os suspeitos as agarrassem e acabaram por conseguir colocar-se em fuga.Os dois suspeitos foram identificados e saíram em liberdade.