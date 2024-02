Duas jovens feridas com gravidade após caírem de prédio devoluto em Elvas

Duas jovens, de 14 e 17 anos, ficaram este sábado feridas com gravidade após terem caído de um prédio devoluto, de uma altura de cerca de sete metros, em Elvas (Portalegre), disseram fontes da Proteção Civil e da PSP.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 00h36, tendo as duas jovens sido transportadas para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Segundo a fonte da polícia, o prédio devoluto de onde caíram as jovens, está situado na Rua da Quinta do Sena, junto ao Coliseu de Elvas.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais dos bombeiros de Elvas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP, apoiados por seis viaturas, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.