parasailing

Duas jovens, de 22 e 28 anos, ficaram gravemente feridas depois de sofrerem um acidente durante a prática dena praia de Vilamoura, no concelho de Loulé. O alerta foi dado por volta das 20h00 desta quinta-feira."Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-Local da Polícia Marítima de Faro, bem como uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM", pode ler-se num comunicado da Polícia Marítima.As vítimas foram levadas para uma unidade hospitalar.