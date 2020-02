Duas jovens morrem na estrada no espaço de seis horas no Algarve

Duas jovens raparigas morreram na sequência de dois violentos acidentes ocorridos na quinta-feira, em Faro e Quarteira, no espaço de apenas seis horas.Rute Oliveira, de 15 anos, foi atropelada por um veículo ligeiro enquanto atravessava a estrada que dá acesso ao Aeroporto de Faro. Pouco passava das 16h00 de quinta-feira quando foi dado o alerta para o atropelamento que tirou a vida à estudante menor. A jovem ia a atravessar a estrada e, por razões que estão a ser investigadas pela PSP, foi colhida por uma viatura. Após se ter apercebido do acidente, o condutor da viatura ficou em estado de choque.A jovem foi assistida por elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro e do INEM e foi transportada para o Hospital de Faro em estado grave. Acabou por não resistir aos ferimentos sofridos e morreu horas depois na unidade de saúde. O condutor do carro ficou em estado de choque após se aperceber da situação e teve de receber apoio psicológico.Horas depois, por volta das 22h30, Érica Sampaio morreu após um despiste na estrada municipal que liga Quarteira a Vilamoura. Ao que oapurou no local, a viatura saiu da estrada e foi embater num pinheiro e numa vedação. A vítima mortal seguia com mais duas jovens, de 23 anos, que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de Faro. O acidente obrigou ao corte do trânsito durante várias horas. A GNR está a investigar as causas do acidente mortal.