Uma megaoperação conjunta da Polícia Judiciária, Autoridade Marítima e Força Aérea levou à apreensão de uma grande quantidade de haxixe ao largo da costa do Algarve.Segundo oapurou, foram intercetadas duas lanchas rápidas e apreendidos cerca de 8600 Kg de haxixe.Foram detidos oito indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre 34 e os 40 anos de idade.