Duas crianças tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros quando o elevador em que seguiam ficou parado entre dois andares do prédio onde vivem, na estrada da Alagoa, em Carcavelos, no concelho de Cascais.



As duas meninas, de nove e 11 anos, foram retiradas após uma intervenção que durou cerca de meia hora e mobilizou sete operacionais dos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana. Apesar do susto, nenhuma precisou de ser assistida após o resgate.

