Duas mortes em despistes de carro no Centro do País

Duas pessoas morreram esta terça-feira no Centro do País, em dois despistes de carro.Em Tomar, pelas 10h30, um homem de 79 anos seguia numa estrada de terra batida, em Asseiceira, quando se despistou. O veículo caiu de um desnível com cerca de um metro. O condutor morreu no local e a mulher, de 74 anos, sofreu ferimentos ligeiros. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Tomar para ser autopsiado.Cerca de uma hora depois, pelas 11h45, em Oledo, Idanha-a-Nova, um despiste de carro na EN353 matou uma mulher, de 77 anos. Na viatura seguia também um homem, de 81, que sofreu ferimentos graves. Depois de assistido no local pelos Bombeiros de Idanha-a-Nova foi transportado para o Hospital de Castelo Branco.n t.v.p./j.d.