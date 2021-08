Duas mulheres absolvidas da morte de empresário nas Caldas da Rainha

As duas mulheres acusadas da morte do empresário José Noronha, de 55 anos, nas Caldas da Rainha, em 2015, foram ilibadas do crime de homicídio e apenas irão cumprir pena de prisão por ocultação de cadáver, por decisão do Tribunal da Relação de Coimbra, que atribuiu a responsabilidade do homicídio ao terceiro envolvido no crime, Nelson Paulino, de 29 anos, condenando-o a 13 anos e seis meses de prisão.O empresário foi morto à pancada em casa, amordaçado com fita adesiva e amarrado com abraçadeiras de plástico nos punhos e tornozelos. O corpo foi embrulhado num cobertor, levado de carro para Alfeizerão, Alcobaça, e enterrado uns dias depois no jardim da moradia onde Nelson Paulino vivia com a namorada. O crime foi descoberto um ano depois pela Polícia Judiciária de Leiria, que investigava o desaparecimento de José Noronha.