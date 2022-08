Duas mulheres agredidas por seguranças à porta de discoteca na Póvoa de Varzim

Duas mulheres, com cerca de 20 anos, foram agredidas à porta da discoteca Medusa, na Póvoa de Varzim, pelos seguranças do espaço. Uma das vítima ficou com ferimentos na zona da cabeça e a outra com o nariz partido.As vítimas estariam a provocar desacatos no interior do estabelecimento de diversão noturna, por volta das 5 da manhã desta quarta-feira, e terão sido expulsas do espaço pelos vigilantes, segundo apurou oOs bombeiros estiveram no local e as mulheres foram transportadas para o hospital da Póvoa do Varzim.Na sequência da agressão, ninguém foi detido.A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.