Duas mulheres, com cerca de 70 e 30 anos, ficaram feridas após terem sido atropeladas, esta manhã, na EN206, em S. Gens, Fafe.





O alerta para o acidente, próximo da antiga fábrica de confeções Talismã, foi dado às 10h19.





As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Fafe, com apoio da equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação e outra equipa de suporte imediato de vida do INEM.





A GNR foi chamada ao local.