Duas mulheres burladas através de MB Way em Coimbra

A PSP de Coimbra recebeu duas queixas de mulheres burladas através da aplicação MB Way. A polícia não divulgou os valores das burlas, mas confirma que ascendem aos milhares de euros.As duas vítimas, de 41 e 46 anos, tinham artigos à venda em sites e foram contactadas por potenciais interessados que as convenceram a utilizar este meio de pagamento.As mulheres não conheciam o método e seguiram as orientações dadas por telefone, acabando burladas, uma em centenas e outra em milhares de euros.A PSP informa que o crime de burla é punido com pena de prisão até três anos ou multa.