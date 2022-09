Duas mulheres, de 57 e 39 anos, foram condenadas pelo Tribunal de Faro a penas de prisão de três anos e nove meses e de dois anos e dois meses, suspensas por igual período, por auxílio à imigração ilegal e angariação de mão de obra ilegal.Os crimes, investigados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que ontem divulgou a sentença, reportam-se a julho de 2016, quando as arguidas recrutaram na zona do Martim Moniz, em Lisboa, vários cidadãos de origem indostânica com o objetivo de trabalharem para a empresa agrícola que representavam, em Famalicão. Prometiam ainda auxílio na sua legalização, uma vez que se encontravam todos em situação irregular em território nacional.