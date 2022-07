Duas mulheres, de 44 e 55 anos, foram constituidas arguidas esta quarta-feira por incêndio florestal que consumiu cerca de 1500m2 de vegetação em Vinhais, Bragança.

"No seguimento de um alerta de um incêndio na freguesia de Tuizelo, os elementos do NPA deslocaram-se rapidamente para o local e apuraram que o incêndio teve origem numa queima de vegetação que acabou por se descontrolar e estender à zona envolvente", lê-se no comunicado da GNR de Bragança.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.