Duas mulheres detidas por burlarem doentes aos quais prometiam curar doenças como cancro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira duas mulheres de 66 e 39 anos, por suspeitas da prática do crime de burla qualificada, usurpação de funções e ofensa à integridade física agravada com resultado de morte, que diziam ter título médico e burlavam doentes residentes em Portugal, refere a PJ em comunicado.

De acordo com a PJ, as mulheres faziam-se passar por médicas ou profissionais de saúde com título académico e prometiam a pessoas, inclusive crianças, e a animais um tratamento eficaz com cura para várias doenças comuns e graves.

As detidas utilizavam "práticas de medicina alternativa, administradas em espaços que funcionavam como clínicas de atendimento, nas quais para além do atendimento dos supostos pacientes também se produziam, manipulavam, fracionavam e armazenavam supostas preparações homeopáticas e medicamentosas convencionais, algumas injectáveis", refere a PJ em comunicado.



As mulheres, a troco de dinheiro, prometiam a cura e sugeriam o abandono das terapias convencionais, como a quimioterapia, fornecendo terapias e "preparados medicamentosos" não registados nem autorizados em território nacional, fabricado pelas próprias.

No decurso da operação policial realizada, a PJ identificou vários pacientes e vítimas destas práticas, em particular doentes oncológicos e alguns já falecidos.

As diligências contaram com a contribuição de elementos do Infarmed, da Entidade Reguladora da Saúde e de representante da Ordem dos Psicólogos.

Uma das mulheres é de nacionalidade portuguesa e outra de nacionalidade estrangeira, mas ambas residiam no sul do país.

As detidas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.