Duas mulheres sofreram ferimentos graves esta quinta-feira após a colisão frontal do carro em que seguiam com uma carrinha de caixa aberta, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.O condutor da carrinha sofreu ferimentos ligeiros.O trânsito ficou condicionado no local.Para a ocorrência foram enviados os Bombeiros Sapadores de Lisboa.