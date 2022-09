Duas mulheres envolvem-se à chapada por causa de WC

Duas mulheres envolveram-se em agressões, ao final da tarde de domingo, por causa do uso de uma casa de banho pública, no acesso ao Tamariz, em Cascais. Tiveram ambas de ser transportadas ao hospital.Segundo explicou aofonte policial, eram 19h00 quando uma mulher de 21 anos e uma familiar, de 55, quiseram usar o WC público.Uma outra mulher, de 49 anos, responsável pela limpeza do local, fez saber que o WC estava encerrado. Seguiram-se encontrões, estaladas e o telemóvel da mais jovem partido. A PSP foi chamada ao local.