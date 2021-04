Uma mulher, de 74 anos, foi alvo de duas burlonas que lhe sacaram 24 mil euros fazendo-se passar por videntes e alegando que a vítima sofria de ‘mau olhado’ e ‘mal de inveja’. Estas burlonas, ambas de 47 anos, foram detidas pela Polícia, que não deu a conhecer as medidas de coação que lhes foram aplicadas pelo tribunal.





De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as videntes foram apanhadas ...