Duas mulheres ficaram esta terça-feira feridas na sequencia de um atropelamento na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande. As vítimas são a condutora do motociclo e a mulher que estava a atravessar a estrada e foi atropelada pelo motociclo.



As vítimas foram socorridas por equipas dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria e da Ortigosa.





O acidente ocorreu na principal avenida da Praia da Vieira e o alerta é das 17h46.Uma patrulha foi também chamada ao local e tomou conta da ocorrência.