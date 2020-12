Duas mulheres feridas em carjacking à porta de casa em Paços de Ferreira

Duas mulheres, ambas com idade superior a 50 anos, ficaram feridas durante um assalto, à porta de casa, em Paços de Ferreira.As vítimas foram alvo de carjacking durante a noite desta segunda-feira, quando uma dupla de assaltantes as obrigou a entrar no carro, de marca BMW, iniciando a marcha de seguida.Segundo o que oconseguiu apurar, metros à frente, as mulheres acabaram por sair do carro em movimento, ficando uma delas com ferimentos graves. Os suspeitos colocaram-se em fuga e a viatura acabou por ser abandonada no local ermo, em Vila Nova de Gaia.