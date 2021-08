Duas mulheres feridas em despiste seguido de colisão contra muro e poste de eletricidade em Gaia

Duas mulheres, de 23 e 33 anos, ficaram feridas num despiste de carro, ocorrido este sábado de madrigada na Avenida D. João II, em Gaia.Após o despiste o carro colidiu contra um muro e derrubou um poste de eletricidade, o que deixou alguns moradores do local sem luz durante algumas horas. Após a colisão o veículo incendio-se, mas as chamas foram rapidamente extintas pelos bombeiros que prestaram socorro.O alerta foi dado às 2h56 da manhã e foi dado como resolvido pelas 5h25. No local, segundo apurou o Cm, ainda ficou o piquete da EDP resolver os problemas no serviço.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Avintes e a PSP, num total de 15 operacionais e cinco viaturas.As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram levadas ao Hospital Santos Silva.