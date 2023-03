Duas mulheres feridas em despiste seguido de capotamento de carro em Oliveira de Azeméis

Duas mulheres, de 25 e 52 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguiam, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN 227, na união Freguesias Nogueira do Cravo e Pindelo.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.Os bombeiros de Fajões acionaram três veículos e nove operacionais.