Duas mulheres identificadas por maus-tratos a animais em Valongo

43 e 71 anos, foram

"Na sequência de uma denúncia pela prática de maus-tratos a animais de companhia, os militares da Guarda deslocaram-se a duas residências particulares, tendo juntamente com o veterinário municipal de Valongo, confirmado a existência de vários animais de companhia com evidências de maus-tratos", lê-se no comunicado da GNR.



Duas mulheres, deidentificadas pela GNR por maus-tratos a animais em Valongo.Os militares da GNR procederam à retirada destes animais, tendo libertado um total de 15 cães e 11 gatos, que posteriormente foram entregues ao cuidado de várias associações.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.