Duas mulheres morreram depois de terem sido atropeladas na EN125, na zona das Quatro Estradas, na Quarteira, este domingo de manhã.Ao que oapurou, as vítimas, de 47 e 75 anos, foram colhidas por uma viatura ligeira.Ainda foram acionados diversos meios dos bombeiros e INEM, mas já nada foi possível fazer para salvar as vítimas.A GNR foi chamada ao local e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação está a investigar as circunstâncias das mortes.