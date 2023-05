Duas mulheres presas por morder e esbofetear dois polícias na Amadora

Duas mulheres, de 49 e 20 anos, foram presas pela PSP na estação da CP da Amadora, por terem mordido e esbofeteado dois agentes fardados, e por terem resistido à detenção.

A desordem ocorreu pelas 17h50 de sexta-feira, 19 de maio.

A PSP foi chamada porque a detida mais velha tinha iniciado, pouco antes, uma discussão com uma funcionária de um estabelecimento comercial situado no Parque Delfim Guimarães, próximo da estação da Amadora. A mulher estava com uma criança, e não gostou quando o menor foi repreendido por estar a desarrumar equipamento municipal.

Quando estava a ser identificada pela PSP, a mulher de 49 anos fugiu para o interior da estação da CP da Amadora. Dois agentes perseguiram-na até a agarrar e, rapidamente, se juntou no local uma multidão de perto de 100 pessoas que se revoltaram contra a ação policial, com diversos populares a filmarem a ocorrência com telemóveis. Os agentes fardados tiveram de chamar reforços e, ao manietarem a mulher, um deles foi mordido num joelho.

A segunda suspeita, que nada tem a ver com a outra, interveio para a tentar libertar. Também foi detida por resistência e coação.

As duas mulheres foram levadas para a esquadra da Mina, e identificadas. Ambas foram notificadas para se apresentarem a tribunal esta segunda-feira, para julgamento sumário pelo crime de agressões e resistência e coação à autoridade.

Os dois polícias feridos receberam assistência no interior da estação da Amadora, sem precisarem de hospitalização.