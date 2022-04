Duas mulheres, de 36 e 37 anos, naturais do Haiti, foram detidas na quinta-feira por terem na sua pose passaportes roubados, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, na região de Natal, Brasil.





A dupla pretendia viajar para Lisboa, porém foi intercetada pela Polícia Federal antes do embarque. Ao conferir a documentação, as autoridades verificaram que estas tinham um registo de alerta na Interpol, feito pela polícia francesa, dando conta de que ambos os passaportes tinham sido roubados a cidadãs francesas. As arguidas enfrentam uma pena até seis anos de prisão.