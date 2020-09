Duas mulheres queriam viajar com droga no cabelo

A PSP de Sintra anunciou esta terça-feira a detenção, em flagrante delito, de duas mulheres, de 33 e 43 anos, que queriam embarcar de avião no Aeroporto de Lisboa com droga escondida no cabelo.As duas suspeitas foram apanhadas na última quinta-feira, já no Aeroporto de Lisboa, após a PSP de Sintra ter recebido uma denúncia que considerou credível.Os agentes colocaram-se em campo e encontraram as duas correios de droga com 10 173 doses de heroína, e 5716 de cocaína, espalhadas pelo cabelo de ambas.A droga apreendida tem um valor estimado em cerca de cem mil euros. Presentes a tribunal, recolheram ambas em prisão preventiva.