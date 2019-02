Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas padarias e um café assaltados em Aveiro

Ocorrências aconteceram durante a noite desta quarta-feira.

10:15

Duas padarias em Oliveirinha e um café na localidade de Eixo, em Aveiro, foram assaltados durante a noite desta quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os ladrões entraram nos estabelecimentos e destruíram as máquinas de tabaco para conseguirem roubar dinheiro.



Numa das padarias, os ladrões recorreram a picaretas para entrar no estabelecimento. Na outra, destruíram a entrada com auxilio do carro onde seguiam.



Prejuízos rondam os 15 mil euros.