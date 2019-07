Duas pediatras do Hospital de Portimão recebem formação para partos

Duas pediatras do Hospital de Portimão vão receber formação em Faro na área de Neonatologia, de forma a estarem aptas para assistir partos em que as crianças exijam cuidados diferenciados. Estas médicas regressarão depois para a maternidade de Portimão. A medida visa reduzir a necessidade de transferência de grávidas para a capital de distrito.A revelação foi feita por Ana Paula Gonçalves, presidente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que esteve, na quinta-feira à noite, na Assembleia Municipal de Portimão extraordinária que debateu o estado do hospital.Esta responsável confirmou ser difícil a contratação de pediatras, adiantando ainda que alguns dos médicos existentes em Portimão, devido à idade, estão dispensados de serviço na Urgência, o que aumenta as dificuldades.Ana Paula Gonçalves garantiu, apesar de tudo, que "as escalas estão razoavelmente preenchidas", pelo que haverá menos falhas do que as que chegaram a ser previstas para o verão. Na ocasião, o diretor clínico do CHUA, Mohamed Americano, garantiu que "o Hospital de Portimão não vai fechar serviços".A Câmara de Portimão poderá vir a criar seis bolsas para financiar a especialização a médicos que assumam o compromisso de prestar serviço no hospital local, segundo revelou Isilda Gomes. A autarca defende ainda a separação dos hospitais de Faro e Portimão.O salão nobre da Câmara de Portimão foi pequeno para acolher as dezenas de pessoas que quiseram assistir à Assembleia Municipal. Alguns populares intervieram para denunciar a degradação dos serviços.