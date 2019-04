Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas assistidas por inalação de fumo após fogo em garagem no Barreiro

Prédio de oito andares teve de ser evacuado.

Por Lusa | 07:30

Pelo menos duas pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumos esta segunda-feira de manhã na sequência de um incêndio num prédio de oito andares no Barreiro que teve de ser evacuado, segundo a Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa que o incêndio, que às 06h40 estava em fase de conclusão, "ficou confinado a uma só viatura".



"O fogo terá começado numa viatura que estava na garagem do prédio. Estamos a falar de um estacionamento subterrâneo. Em princípio terá ficado confinado apenas a essa viatura, mas só no rescaldo haverá certezas", disse.



De acordo com o CDOS de Setúbal, o intenso fumo levou as autoridades a retirarem as pessoas por precaução.



Na sequência do fogo, duas pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumos.



O alerta para o incêndio, na Rua Américo Silva Marinho n.º1, foi dado às 04h27.



Às 06h40 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 10 veículos.