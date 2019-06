Duas pessoas desalojadas após incêndio devastador em Setúbal

Duas pessoas ficaram este domingo desalojadas na sequência de um incêndio que causou graves danos no interior do apartamento em que residiam, na rua Zófimo Ramos Luz, em Setúbal.O fogo deflagrou pelas 08h25, numa casa situada no terceiro piso de um prédio de 10 andares. De imediato foram mobilizados 13 bombeiros sapadores, auxiliados por quatro viaturas. O incêndio foi dado como extinto cerca de 40 minutos depois.Uma equipa do serviço de Proteção Civil do município de Setúbal foi chamada ao local e indicou que a casa ficou sem condições de habitabilidade para os dois ocupantes.